Гончарук очолив комісію з питань захисту бізнесу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук очолив створену 16 жовтня комісію з питань захисту бізнесу, разом із Гончаруком до складу комісії ввійдуть 10 осіб.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Кабміну.

Згідно із документом, секретарем комісії буде радник прем'єра. Також до складу комісії увійдуть заступник міністра юстиції, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови МВС, заступник директора ДБР, а також за згодою бізнес-омбудсмен, секретар Національної інвестиційної ради, заступник голови СБУ та заступник директора НАБУ.

У постанові йдеться, що комісія створена для поліпшення бізнес-клімату в Україні та створення умов для залучення інвестицій, шляхом захисту бізнесу від незаконного впливу представників влади.

Комісія розробить вимоги до звернень (скарг). Перед безпосереднім розглядом комісією, скаргу буде попередньо оцінювати бізнес-омбудсмен. Для цього відведено максимальний термін - три робочих дні.

Потім звернення розглядаються комісією, а рішення (при необхідності) публікується на офіційному сайті Кабміну.

Повноваження комісії дозволяють їй ініціювати притягнення до відповідальності за порушення норм законодавства представників держорганів, органів місцевого самоврядування та посадових осіб.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 16 жовтня утворив комісію з питань захисту бізнесу - орган буде проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем у бізнесу в процесі реалізації державної політики.

Економічна правда