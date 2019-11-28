УЗ планирует за год построить евроколею от Львова до госграницы

Укрзализныця намерена за 2020 год построить евроколею от станции "Скнилов" на окраине Львова до государственной границы.

Об этом сообщил в Facebook глава УЗ Евгений Кравцов.

"За год мы можем построить от государственной границы до станции "Скнилов" евроколею. "Скнилов" расположен во Львове. От вокзала - расстояние 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" - 3 км и автостанции - 1 км. Расположение замечательное.

То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену", - написал он.

Кроме этого, по его словам, между "Скниловом", аэропортом и львовским железнодорожным вокзалом планируют запустить экспресс для комфорта пассажиров.

"Почему" Скнилов"? Таким образом избежим перегрузки станции Львов, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда.

Уверен, что это будет самый большой инфраструктурный проект на западе Украини. Для Укрзализныци это абсолютно реально и будет иметь чрезвычайный социальный эффект", - добавил Кравцов.

Экономическая правда