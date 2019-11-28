УЗ планує за рік побудувати євроколію від Львова до держкордону

Укрзалізниця має намір за 2020 рік побудувати євроколію від станції "Скнилів" на околиці Львова до державного кордону.

Про це повідомив у Facebook голова УЗ Євген Кравцов.

"За рік ми можемо збудувати від державного кордону до станції "Скнилів" євроколію. "Скнилів" розташована у Львові. Від вокзалу - відстань 5,5 км, від Міжнародного аеропорту "Львів" - 3 км та автостанції - 1 км. Розташування чудове.

Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня", - написав він.

Крім цього, за його словами, між "Скниловом", аеропортом і львівським залізничним вокзалом планують запустити експрес для комфорту пасажирів.

"Чому "Скнилів"? Таким чином уникнемо перевантаження станції Львів, через яку прямують фактично усі внутрішньодержавні поїзди.

Певен, що це буде найбільший інфраструктурний проект на заході Украіни. Для Укрзалізниці це абсолютно реально і буде мати надзвичайний соціальний ефект", - додав Кравцов.

Економічна правда