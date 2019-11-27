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Из средств, выделенных на дороги, не освоено более 6 миллиардов — Счетная палата

Среда, 27 ноября 2019, 14:30

Из-за недостатков планирования и низкую исполнительскую дисциплину расходы из государственного дорожного фонда в январе-сентябре не проведены на 6,3 миллиардов гривен.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Это вызвано многочисленными изменениями в перечень объектов строительства, реконструкции, ремонта дорог и промедлением с внесением изменений в программные документы. Хотя план поступлений в этот фонд перевыполнен", - подчеркнул Пацкан.

По его словам, по итогам трех кварталов госбюджет не выполнен как по доходам, так и по расходам.

В частности, расходы общего фонда государственного бюджета проведены в сумме почти 680 млрд грн, что на 65,6 млрд грн, или почти 9%, меньше плана.

"Это прежде всего является следствием низкой исполнительской дисциплины участников бюджетного процесса, что в частности привело к незавершению закупок, отсрочки начала проведения расходов и ненадлежащего внедрения инвестиционных проектов", - подчеркнул он.

Пацкан также отметил, что уже традиционно расходы на реализацию государственных инвестиционных проектов переносятся на октябрь-декабрь. Как следствие, возрастают риски неэффективного использования средств.

Экономическая правда

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дороги Счетная палата

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