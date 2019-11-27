Із коштів, виділених на дороги, не освоєно понад 6 мільярдів — Рахункова палата

Через недоліки планування і низьку виконавську дисципліну видатки з державного дорожнього фонду у січні–вересні не проведено на 6,3 мільярдів гривень.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Це спричинено численними змінами до переліків об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту доріг та зволіканням із внесенням змін до програмних документів. Хоча план надходжень до цього фонду перевиконано", - наголосив Пацкан.

За його словами, за підсумками трьох кварталів держбюджет не виконано як за доходами, так і за видатками.

Зокрема, видатки загального фонду державного бюджету проведено в сумі майже 680 млрд грн, що на 65,6 млрд грн, або майже 9%, менше плану.

"Це насамперед є наслідком низької виконавської дисципліни учасників бюджетного процесу, що зокрема призвело до незавершення закупівель, відтермінування початку проведення видатків та неналежного впровадження інвестиційних проєктів", - підкреслив він.

Пацкан також зауважив, що вже традиційно видатки на реалізацію державних інвестиційних проєктів переносяться на жовтень-грудень. Як наслідок, зростають ризики неефективного використання коштів.

Економічна правда