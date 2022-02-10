Первую часть новой обходной дороги вокруг Киева построят американцы с сомнительной репутацией

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Служба автомобильных дорог в Киевской области допустила единственную фирму "Bechtel Overseas Corporation" к последнему ценовому этапу тендера на строительство первого участка Киевской обходной дороги ожидаемой стоимостью 5,35 миллиарда гривень.

Об этом пишет издание "Наші гроші".

Тендер проходит вне системы Прозорро на частной площадке PlayTender. Торги по Большой кольцевой были выведены из-под "Прозорро" по закону, инициированному "Слугами народа".

На тендер пришли пятеро участников, однако на первом этапе выражения заинтересованности отклонили ООО "Ростдорстрой" и турецкий "Taşyapi Inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.".

Во втором квалификационном этапе участвовали оставшиеся: "Bechtel", турецкая "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi A.S." и ООО "Автомагистраль-Юг".

К третьему ценовому этапу допустили только "Bechtel", а остальные два участника были отклонены. Заказчик написал, что они не подтвердили предоставленную на первом этапе информацию: "Автомагистраль-Юг" – в части строительства эстакады и заявленного количества путепроводов, а "Onur Taahhut" – в части строительства искусственных сооружений. В протоколе не объясняется, в чем именно заключались эти несоответствия.

Поскольку данное строительство вывели из-под действия закона "О публичных закупках", обжаловать в АМКУ действия "автодора" на тендере невозможно.

Издание пишет, что фактически "Bechtel" победил, поскольку установленный правительством порядок предполагает, что этот отбор состоится даже при наличии одного предложения.

Ожидаемая стоимость строительства определена на уровне 300 миллионов гривень за километр (11,2 млн долларов по нынешнему курсу). По данным Центра транспортных стратегий, это дороже чем в США, Канаде, Германии и Китае.

Еще год назад в Укравтодоре говорили, что цена строительства новых дорог в Украине составляет 170 млн грн.

"Bechtel Overseas Corporation" – это фирма из США, занимающаяся строительными подрядами во многих странах и фигурировавшая в ряде коррупционных скандалов с откатами по всему миру, в том числе и в США.

По информации GFJ, осуществляющей в США мониторинг нарушений со стороны компаний в разных отраслях, с 2000 года в отношении компаний из корпорации "Bechtel" было 33 случая штрафных санкций на общую сумму 934 млн долларов.

Также у фирмы есть обвинения прокуратуры США в мошенничестве. По данным следствия, "Bechtel" в течение 10 лет завышала стоимость работ, включая в них работы, которые фактически не выполнялись.

Кроме этого, в 2014 году был осужден один из топ-менеджеров "Bechtel Corporation" за вымогательство и получение откатов на сумму 5,2 млн долларов.