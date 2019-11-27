Объявлен международный тендер на достройку моста в Запорожье

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об объявлении тендера на строительство Запорожского моста, "символа коррупции", который не могли построить 15 лет.

Источник: Гончарук в Facebook

Дословно: "Сказано-сделано. Три недели назад был в Запорожье, где поставил задачу подготовить и объявить тендер на достраивание всем известного моста. Так вот, только что тендер объявили.

Символу коррупции, который уже 15 лет никак не могут построить – не место в современной Украине".

Детали: Глава Кабмина заявил, что в следующем году планируется начало строительства.

Первую часть Укравтодор должен достроить через два года. По его словам, за это время должно быть завершено возведение 21 искусственного сооружения, в том числе двух мостов через Днепр с выездами на Прибрежную магистраль и проспект Соборный.

"Это поможет существенно разгрузить движение в городе", – сообщил Гончарук.

Напомним:

В начале ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.