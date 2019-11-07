На міст в Запоріжжі виділено 1,2 мільярда — Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я був на запорізькому мосту. Символ корупції та невиконаних обіцянок чиновників.

Міст почали будувати в 2004 році! 15 років (!!!). І не побудували. За цей час в Україні змінилось 5 президентів, відбулось 2 революції.

Це якийсь треш! Я вже не кажу, що за цей час вартість проекту зросла від 5 до 16,2 млрд грн. Ми в ці ігри гратись не будемо!", - написав Гончарук.

Гончарук також спрогнозував терміни будівництва і бюджет.

"Після цієї поїздки (візит Зеленського влітку - ЕП) ми знайшли 30 млн на проектну документацію, відкоригували проект, пройшли експертизу.

У нас вже є 1,2 млрд грн для початку робіт. Зараз активно готуємо тендерну документацію.

Всі говорять, що одну сторону робити 2-3 роки. Ми впевнені — зробимо за 1-1,5 року.

А весь міст збудуємо за 2-3 роки", - підкреслив очільник уряду.



Прем’єр пообіцяв взяти будівництво моста на особистий контроль

"Якість робіт та строки будуть контролюватись жорстко. Цей об‘єкт під моїм особистим керівництвом!", - резюмував Гончарук.

Економічна правда