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Укрэксимбанк выдал 300 миллионов кредита Запорожью: куда пойдут деньги

Среда, 17 ноября 2021, 16:45
 
getty images

Государственный Укрэксимбанк и Запорожский городской совет подписали кредитное соглашение на 300 млн грн сроком до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Денежные средства пойдут на реализацию проектов развития транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры города и обновление материально-технической базы коммунальных предприятий.

"Запорожье имеет большой опыт работы на рынке заимствований, но Укрэксимбанк был выбран в качестве партнера впервые".

В то же время, банк является одним из лидеров по объемам финансирования экономики региона, и теперь будет увеличивать кредитный портфель в том числе в муниципальной сфере и коммунальном хозяйстве", - заявил член правления Укрэксимбанка Михаил Медко.

Экономическая правда

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Укрэксимбанк Запорожье кредит

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