Минцифры начало сотрудничество с Visa

Министерство цифровой трансформации начало сотрудничество с компанией Visa в образовательном проекте создания консалтинг-зон для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

"Вместе будет повышать уровень знаний и компетенций украинских предпринимателей, работая над образовательным проектом создания консалтинг-зон для малого и среднего бизнеса.

Visa примет участие в разработке информационно-образовательных материалов с цифровой грамотности. Также с помощью Visa внедрим современные технологии для приема платежей (технология Tap to Phone, что превращает обычный смартфон на мобильный POS-терминал, и QR коды)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, они совместно будут работать над технологическими решениями для оплаты через мобильное приложение и портал "Дія".

"Общение человека с государством должно быть максимально удобным, быстрым и незаметным. Таким принципом мы руководствуемся, создавая мобильное приложение и портал Дія. Поэтому для нас важно предоставить гражданам возможность получать онлайн не только услуги, но и денежную помощь от государства.

Также мы планируем предоставить украинцам возможность через личный кабинет на Дії осуществлять различные платежи, например, коммунальные, сборы, штрафы. Мы уже начали работу над первым совместным проектом с Visa, который заработает уже в ближайшие недели. Это - возможность для водителей оплатить штрафы через мобильное приложение Дія", - заявил глава министерства Михаил Федоров.

Экономическая правда