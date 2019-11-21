Мінцифри почало співпрацю з Visa

Міністерство цифрової трансформації розпочало співпрацю з компанією Visa в освытньому проєкті створення консалтинг-зон для малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Facebook.

"Разом підвищуватимемо рівень знань та компетенцій українських підприємців, працюючи над освітнім проєктом створення консалтинг-зон для малого та середнього бізнесу.

Visa візьме участь у розробці інформаційно-освітніх матеріалів з цифрової грамотності. Також за допомогою Visa впровадимо сучасні технологій для прийому платежів (технологія Tap to Phone, що перетворює звичайний смартфон на мобільний POS-термінал, та QR коди)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, вони спільно працюватимуть над технологічними рішеннями для оплати через мобільний додаток та портал "ДІя".

"Спілкування людини з державою повинно бути максимально зручним, швидким та непомітним. Таким принципом ми керуємося, створюючи мобільний додаток та портал Дія. Тому для нас важливо надати громадянам можливість отримувати онлайн не тільки послуги, але й грошову допомогу від держави.

Також ми плануємо надати українцям можливість через особистий кабінет на Дії здійснювати різноманітні платежі, наприклад, комунальні, збори, штрафи. Ми вже почали роботу над першим спільним проєктом із Visa, який запрацює вже найближчими тижнями. Це – можливість для водіїв сплатити штрафи через мобільний додаток Дія", - заявив голова міністерства Михайло Федоров.

Економічна правда