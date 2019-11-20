Международные партнеры поддержат развитие украинской биоэнергетики на 55 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) совместно с Глобальным экологическим фондом (GEF) профинансируют программу поддержки развития биоэнергетики на сумму 55,8 миллиона евро.

Об этом сообщила ассоциированный директор, заместитель председателя ЕБРР в Украине Леся Кузьменко, передает Интерфакс-Украина.

"Программа направлена на технологии и системы по сбору, хранению и переработке агробиомасы. На ее реализацию мы рассчитываем мобилизовать почти 50 млн дол", - сказала она на официальном открытии программы "Украина: Устойчивые инновации в цепочке создания стоимости в биоэнергетике".

Сообщается, что запустить программу планируют уже в 2019 году.

"Большую часть этих средств - 50 млн дол - будет направлена на кредитование биоэнергетических проектов в частном секторе, еще 3,5 млн дол - на поощрительные гранты", - сказала ведущий инженер ЕБРР Татьяна Маркута.

Остальные средства, по ее словам, планируется направить на информационную поддержку и образовательные проекты в сфере биоэнергетики.

Она отметила, что поддержка рассчитана на компании в сфере агро и логистики, компании, которые могут работать с отходами, а также те, которые производят и перерабатывают биомассу.

"Теоретически, любая частная компания, которая так или иначе повлияет на развитие цепочки создания биомассы, может стать бенефициаром этой программы", - подчеркнула Маркута.

По словам Кузьменко, в связи с ратификацией Парижского соглашения Украина поставила очень амбициозную цель - к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 40%.

"Эта программа внесет свой вклад в достижение поставленной цели. К сожалению, доля возобновляемой энергетики составляет всего 3% от общего производства первичной энергии", - сказала она.

Однако, по ее словам, сельхозсектор имеет огромный потенциал агробиомасы, которая может использоваться для производства энергии.

"По оценкам наших специалистов, используется не более 5% остатков на полях для переработки и производства энергии", - заявила Кузьменко.

Отмечается, что ЕБРР с 2006 года инвестировал в проекты по возобновляемой энергетике более 500 млн евро, в том числе 120 млн евро - в проекты по биоэнергетике.



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