Міжнародні партнери підтримають розвиток української біоенергетики на 55 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD) спільно з Глобальним екологічним фондом (GEF) профінансують програму підтримки розвитку біоенергетики на суму 55,8 мільйона євро.



Про це повідомила асоційований директор, заступниця голови ЄБРР в Україні Леся Кузьменко, передає Інтерфакс-Україна.

"Програма спрямована на технології та системи зі збору, зберігання та переробки агробіомаси. На її реалізацію ми розраховуємо мобілізувати майже 50 млн дол", - сказала вона на офіційному відкритті програми "Україна: Стійкі інновації в ланцюжку створення вартості в біоенергетиці".

Повідомляється, що запустити програму планують вже в 2019 році.

"Велику частину цих коштів - 50 млн дол - буде спрямовано на кредитування біоенергетичних проектів у приватному секторі, ще 3,5 млн дол - на заохочувальні гранти", - сказала провідна інженерка ЄБРР Тетяна Маркута. Решту коштів, за її словами, планується направити на інформаційну підтримку та освітні проекти у сфері біоенергетики.

Вона зазначила, що підтримка розрахована на компанії в сфері агро та логістики, компанії, які можуть працювати з відходами, а також ті, які виробляють і переробляють біомасу.

"Теоретично, будь-яка приватна компанія, яка так чи інакше вплине на розвиток ланцюжка створення біомаси, може стати бенефіціаром цієї програми", - наголосила Маркута.

За словами Кузьменко, у зв'язку з ратифікацією Паризької угоди Україна поставила дуже амбітну мету - до 2030 року знизити викиди парникових газів на 40%. "Ця програма внесе свій внесок у досягнення поставленої цілі. На жаль, частка відновлюваної енергетики становить усього 3% від загального виробництва первинної енергії", - сказала вона

Водночас, за її словами, сільгоспсектор має величезний потенціал агробіомаси, яка може використовуватися для виробництва енергії.

"За оцінками наших фахівців, використовується не більше ніж 5% залишків на полях для переробки та виробництва енергії", - уточнила менеджер ЄБРР в Україні.

Як зазначено, ЄБРР з 2006 року інвестував у проекти з відновлюваної енергетики більше ніж 500 млн євро, зокрема 120 млн євро - у проекти з біоенергетики.



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