Уповноважений Зеленського про ліміт землі "в одні руки": До другого читання знайдемо компроміс

Компроміс із питання граничної концентрації сільгоспземлі в одних руках після зняття мораторію на її продаж знайдуть після дискусій з усіма учасниками процесу.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко.



"Найбільш дискусійне, що у нас сьогодні залишилося, і те, навколо чого у нас буде в парламенті гаряча дискусія, це питання концентрації. 213 тис га в одні руки не сприймається суспільством, це занадто великі обсяги, і це, безумовно, ми переглядатимемо. Але питання того, в якому форматі, які критерії, чи будуть це якісь відсоткові, 0,5%, припустимо, або 0,3%, або це буде зафіксовано в гектарах, що не більше ніж стільки-то", - сказав він.

За його словами, Зеленський дав йому доручення опрацювати це питання з народними депутатами, профільними асоціаціями, власниками паїв та безпосередньо з органами державної влади та місцевого самоврядування.



"Вони мають висловити свою позицію, ми це все опрацюємо, і в рамках їхніх пропозицій намагатимемося знайти компроміс. Я думаю, що з питання концентрації земель на початок грудня у нас вже буде якась проектна частина, яка має влаштувати всіх", - пояснив Лещенко.

Нагадаємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

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Економічна правда