Рынок земли: в ноябре количество сделок выросло на 40%

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Количество транзакций на рынке земли в ноябре выросло на 37%, а совокупный объем проданных земельных участков – на 43%.

Об этом говорится в Обзоре состояния земельных отношений в Украине за ноябрь, опубликованном в Госгеокадастре.

"После октябрьского замедления в ноябре рынок земли демонстрирует существенные темпы роста. По сравнению с октябрем количество транзакций в ноябре выросло на 37%, а совокупный объем проданных земельных участков – на 43%, достигнув рекордных 37 924,5 гектаров земли в обращении в ноябре", – говорится в обзоре.

Госгеокадастр выделяет два основных фактора, в результате которых совокупная площадь земли в обращении возросла больше, чем количество транзакций в процентном измерении.

Первый фактор – в структуре транзакций на один процентный пункт вырос процент транзакций с землей для товарного сельскохозяйственного производства.

Вторым фактором является увеличение средней площади участков для ведения личного крестьянского хозяйства, средний размер участка вырос на 0,1 га, медианный – почти на 0,15 га.

Экономическая правда