Косюк об открытии рынка земли: Не ждите чуда, Украина не станет внезапно богатой

Миллиардер Юрий Косюк, который владеет агрохолдингом "МХП", заявил, что Украина не станет внезапно богатой из-за открытия рынка земли.

Об этом он сказал в интервью Цензор.нет.

"Не ждите чуда - Украина не станет внезапно богатой из-за рынка земли. Какие-то деньги поступят, но далеко не сразу, будет хорошо, если за первые два-три года зайдет хотя бы 5-6 млрд долларов в экономику, но и эти в основном не бюджет получит.

Рынок, безусловно, нужен. Но мы ничего выдающегося не сделаем - мы просто догоним в этом плане соседей, сделаем то, что в России, Молдове, Польше и во всех других наших соседних странах сделали 20-30 лет назад, и уже ушли далеко вперед", - сказал он.

На реплику журналиста об опасениях, что олигархи и миллиардеры скупят все земельные площади в кратчайшие сроки, будут созданы огромные агрохозяйства, а у фермеров не будет шансов развивать свое хозяйство, Косюк ответил:

"Да неправда, никто не скупит землю, кроме тех, кто сейчас на ней уже работает. В мире за деньги и за инвестиции большая конкуренция.

И если кто-то говорит, что все скупят, то нужно прийти в крупные американские инвестфонды и посмотреть, как стоят в очереди компании, которые хотят представить себя этим фондам, чтобы они в них инвестировали деньги. Там как в МакДональдсе на кассу. Я кредитуюсь на Западе, и поверьте - наша земля сама по себе никому там не интересна. Я в это не верю".

По его словам, землю купят тогда, когда западные инвесторы увидят по отчетности украинских компаний, какая доходность инвестиций, как она защищена.

"Земля - ​​неликвидное вложение, и не стоит надеяться на рост цен, лучше купить золото, купить нефть, купить алмазы, купить пакет "Фейсбук". Зачем покупать землю, которая не зарабатывает деньги? Зачем вкладывать в Украину Ради дешевой рабочей силы? Нет, в таком случае сейчас выгоднее инвестировать в Польшу, украинцы едут туда", - подчеркнул он.

Владелец МХП добавил, что для западных инвесторов земля - ​​"всего-навсего площадка, где растут растения с определенной производительностью".

"В 21-м веке в Саудовской Аравии на песке будет расти все еще лучше. Солнце, дешевое электричество, вода, удобрения, и снимай два урожая в год, понимаете, какая рентабельность? Черноземы два урожая не дадут! В России в МХП была земля в Воронеже, там метровые черноземы. Но она вообще стала неинтересна, мы ушли оттуда, потому что это Россия со всеми ее проблемами", - сказал он.

Напомним:

Украинский бизнесмен Юрий Косюк является основателем и мажоритарным акционером МХП.

Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.

13 ноября Верховная Рада проголосовала за основу за проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (2178-10, голоса дали фракция Слуга народа и внефракционные депутаты.

С самого утра 13 ноября около Верховной Рады проходили митинги политических сел и общественных организаций, представители "Всеукраинской аграрной совета" принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки.

На встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский.



В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Ноябрьский опрос "Центра Разумкова" показал, что 68,3% украинцев проголосовали бы за продление моратория.

В Минэкономики сообщили, что при открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.



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