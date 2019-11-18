Косюк про відкриття ринку землі: Не чекайте дива, Україна не стане раптово багатою

Мільярдер Юрій Косюк, який володіє агрохолдингом "МХП", заявив, що Україна не стане раптово багатою через відкриття ринку землі.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.нет.

"Не чекайте дива - Україна не стане раптово багатою через ринок землі. Якісь гроші надійдуть, але далеко не відразу, буде добре, якщо за перші два-три роки зайде хоча б 5-6 млрд доларів в економіку, але і ці в основному не бюджет отримає.

Ринок, безумовно, потрібен. Але ми нічого видатного не зробимо - ми просто наздоженемо в цьому плані сусідів, зробимо те, що в Росії, Молдові, Польщі та в усіх інших наших сусідніх країнах зробили 20-30 років тому, і вже пішли далеко вперед", - сказав він.

На репліку журналіста про побоювання, що олігархи і мільярдери скуплять усі земельні площі у найкоротші термміни, будуть створені величезні агрогосподарства, а у фермерів не буде шансів розвивати своє господарство, Косюк відповів:

"Та неправда, ніхто не скупить землю, крім тих, хто зараз на ній вже працює. У світі за гроші і за інвестиції велика конкуренція.

І якщо хтось говорить, що все скуплять, то потрібно прийти в великі американські інвестфонди і подивитися, як стоять в черзі компанії, які хочуть презентувати себе цим фондам, щоб вони в них інвестували гроші. Там як в МакДональдсі на касу. Я кредитуюсь на Заході, і повірте - наша земля сама по собі нікому там не цікава. Я в це не вірю".

За його словами, землю куплять тоді, коли західні інвестори побачать по звітності українських компаній, яка прибутковість інвестицій, як вона захищена.

"Земля - ​​неліквідне вкладення, і не варто сподіватися на зростання цін, краще купити золото, купити нафту, купити алмази, купити пакет "Фейсбук". Навіщо купувати землю, яка не заробляє гроші? Навіщо вкладати в Україну? Заради дешевої робочої сили? Ні, в такому випадку зараз вигідніше інвестувати в Польщу, українці їдуть туди", - підкреслив він.

Власник МХП додав, що для західних інвесторів земля - "всього-на-всього майданчик, де ростуть рослини з певною продуктивністю".

"У 21-му столітті в Саудівській Аравії на піску буде рости все ще краще. Сонце, дешева електрика, вода, добрива, і знімай два врожаї на рік, розумієте, яка рентабельність? Чорноземи два врожаю не дадуть! У Росії у МХП була земля в Воронежі, там метрові чорноземи. Але вона взагалі стала нецікава, ми пішли звідти, тому що це Росія з усіма її проблемами", - сказав він.

Нагадаємо:

Український бізнесмен Юрій Косюк є засновником і мажоритарним акціонером МХП.

Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП.

13 листопада Верховна Рада проголосувала за основу за проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (2178-10), голоси дали фракція Слуга народу та позафракційні депутати.

На зустрічі з народними депутатами від партії "Слуга народу" президент Володимир Зеленський заявив, що до протестів проти запровадження ринку землі причетний олігарх Ігор Коломойський.

На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Листопадове опитування "Центру Разумкова" показало, що 68,3% українців них проголосували б за продовження мораторію.

У Мінекономіки повідомляли, що при відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

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