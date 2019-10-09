Отмена трудовых книжек: Дубилет анонсировал начало работы над законопроектом

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что Кабмин запускает в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.

Об этом он написал в Facebbok.

Он также озвучил несколько ключевых тезисов предлагаемой Кабмином реформы.

По его словам, граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.

"Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - пояснил Дубилет.

Кроме этого, граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

"Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID.

Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы", - добавил министр.

"Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя. Тогда вам сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды.

Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать", - подчеркнул Дубилет.

Он надеется, что правительство сможет "запустить все технически" уже в этом году.

Экономическая правда