Скасування трудових книжок: Дубілет анонсував початок роботи над законопроектом

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що Кабмін запускає в роботу законопроект та акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок.

Про це він написав у Facebbok.

Він також озвучив кілька ключових тез пропонованої Кабміном реформи.

За його словами, громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу надавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

"Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані", - пояснив Дубілет.

Крім цього, громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо тому важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів.

"Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП. Також, сподіваюся, ми встигнемо прикрутити туди і BankID.

Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи", - додав міністр.

"Якщо у вас є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр - самостійно або через роботодавця. Тоді вам зберігати трудову книжку, як носій інформації, зовсім не буде потреби.

Якщо хтось все ж захоче "колекціонувати" інформацію про свій стаж в трудових книжках, забороняти ми це, звичайно, не можемо. Можна просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні ви, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити", - підкреслив Дубілет.

Він сподівається, що уряд зможе "запустити все технічно" вже у цьому році.

Економічна правда