Законопроект о Бюро финрасследований нужно доработать - ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация заявляет, что некоторые положения законопроекта о Бюро финансовых расследований вызывают опасения у бизнеса.

Об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что законопроект разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.

"Концептуально, Европейская Бизнес Ассоциация приветствует данное решение. В то же время, некоторые положения вызывают опасения у легального бизнеса.

Так, из текста законопроекта не ясно, какая будет структура нового органа, численность работников, а также размеры оплаты труда. Все это, пока, не дает точного понимания, какой квалификации будут работники данной службы.

В то же время, поскольку условия конкурса на занятие должности в Бюро не определены в законопроекте, существуют опасения относительно фактического перехода бывших работников налоговой милиции и других служащих фискальных органов на службу в Бюро финрасследований на общих основаниях по нормам законодательства о госслужбе или по результатам формального конкурса", - говорится в заявлении.

В Ассоциации подчеркивают, что Бюро не будет иметь в своем составе военизированного подразделения, а соответственно, и воинских званий. Но пенсионное обеспечение, как для военных будет сохранено за служащими новой службы.

Согласно законопроекту, работу Бюро будет координировать Минфин, который вправе назначать руководителя Бюро без конкурса.

"Поэтому существует вероятность того, что руководитель будет назначаться без публичного профессионального отбора. К тому же, правительство имеет право уволить руководителя бюро по представлению министра финансов, исчерпывающий перечень оснований для такого представления законопроектом не определен", - отмечают в Ассоциации.

"Законопроектом, кроме ликвидации налоговой милиции, не определяется ликвидация соответствующих подразделений в СБУ и Нацполиции. Порядок передачи текущих дел, которые расследуются, также не определен", - добавляют в ЕБА.

Напомним:

2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований.

Экономическая правда