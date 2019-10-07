Законопроект про Бюро фінансових розслідувань потребує доопрацювання - ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація заявляє, що деякі положення законопроекту про Бюро фінансових розслідувань викликають побоювання у бізнесу.

Про це йдеться у заяві організації.

Зазначається, що законопроект розробили з метою розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій.

"Концептуально, Європейська Бізнес Асоціація вітає дане рішення. Водночас, деякі положення викликають побоювання у легального бізнесу.

Так, з тексту законопроекту не зрозуміло, яка буде структура нового органу, чисельність працівників, а також розміри оплати праці. Все це, наразі, не дає точного розуміння, якої кваліфікації будуть працівники даної служби.

Водночас, оскільки умови конкурсу на зайняття посади у бюро не визначені у законопроекті, існують побоювання щодо фактичного переходу колишніх працівників податкової міліції та інших службовців фіскальних органів на службу до Бюро фінрозслідувань на загальних підставах за нормами законодавства про держслужбу або за результатами формального конкурсу", - йдеться у заяві.

У Асоціації підкреслюють, що Бюро не матиме у своєму складі воєнізованого підрозділу, а відповідно, і військових звань. Але пенсійне забезпечення, як для військових буде збережено за службовцями нової служби.

Відповідно до законопроекту, роботу Бюро координуватиме Мінфін, який має право призначати керівника Бюро без конкурсу.

"Тож існує імовірність того, що керівник призначатиметься без публічного професійного відбору. До того ж, уряд матиме право звільнити керівника бюро за поданням міністра фінансів, вичерпний перелік підстав для такого подання законопроектом не визначений", - наголошують у ЄБА.

"Законопроектом, крім ліквідації податкової міліції, не передбачається ліквідації відповідних підрозділів в СБУ та Нацполіції. Порядок передачі поточних справ, що розслідується також не визначено", - додають в Асоціації.

Нагадаємо:

2 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект про Бюро фінансових розслідувань.

Економічна правда