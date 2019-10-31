Восток-Экспо - 2019: в Киеве пройдет выставка бизнес-достижений восточной Украины (укр)

PROMOTED

8-9 листопада в Українському домі у Києві відбудеться щорічна бізнес-виставка "Схід-Експо – 2019". Це відкрита платформа для налагодження контактів між підприємцями, бізнес-експертами та представниками міжнародних організацій.

У межах заходу можна буде взяти участь у ділових переговорах, відвідати панельні дискусії, презентації, тренінги на тему підприємництва, експорту, інвестицій та міжрегіонального економічного співробітництва.

Особлива увага виставки – підприємцям східної України. Центральною подією стане презентація продукції та послуг від майже 200 представників мікро-, малого та середнього бізнесу Донеччини, Луганщини та Азовського узбережжя Запоріжчини: від домашніх смаколиків та текстилю до хімічної промисловості та виробництва кераміки.

Проект реалізується в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Такою виставкою організатори прагнуть сприяти розвитку підприємництва серед постраждалого від конфлікту населення на сході України.

"Ми хочемо відкрити нові можливості партнерства та співпраці для українських підприємців. Одним із завдань виставки є зміцнення зв’язків між підприємствами Донецької, Луганської, Запорізької областей із рештою України, ЄС та усім світом. Ми прагнемо заохотити людей відкривати бізнеси, створювати нові робочі місця та допомагати своїм громадам розвиватися", – каже Володимир Лященко, керівник напряму "Економічне відновлення та відбудова важливої інфраструктури" Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Гості цьогорічного "Схід-Експо" дізнаються про історії успіху підприємців, інноваційні технології, розвиток бізнес-інфраструктури та можливості для розширення ринку в галузях харчової промисловості, текстилю, кераміки, туризму та інших.

Це також освітній майданчик для обміну інформацією про поточні програми, послуги та ресурси для підприємців зі сходу України.

У 2017-2018 роках захід проходив у Краматорську, Сєвєродонецьку, Києві та Львові. Виставки відвідали більше 6 500 людей, 190 компаній місцевих виробників презентували свою продукцію, 70% учасників встановили нові ділові відносини з партнерами.

"Схід-Експо – 2019" проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Польщі та Японії. Партнерами проекту є Донецька, Луганська, Запорізька обласні державні адміністрації та Торгово-промислова палата України.

Вхід вільний.

Деталі на сайті east-expo.com.ua

Довідка:

З 2015 року в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру по всій Україні було створено або підтримано розвиток майже 650 підприємств, передусім в Донецькій і Луганській областях.

В результаті, було створено майже 3 300 нових робочих місць. Окрім того, майже 6 600 людей отримали допомогу у вигляді безкоштовних тренінгів, консультацій та участі у промислових виставках.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції, Великої Британії та Японії.

Запити ЗМІ:

Юлія Самусь, спеціалістка з комунікацій, ПРООН, yuliia.samus@undp.org, +38 097 139 14 75