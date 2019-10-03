Нефтяной фонд Норвегии продаст акции на 6 миллиардов долларов

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, получил разрешение правительства на продажу акций производителей нефти и газа на сумму 5,9 млрд долларов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Такое предложение фонд вынес еще в 2017 году, и оно шокировало рынки, отмечает агентство Bloomberg.

Тогда предлагалось распродать бумаги на 40 млрд долларов с целью снижения рисков для Норвегии, связанных с возможным падением цен на нефть и природный газ.

В последствие объем был скорректирован в сторону снижения в рамках политического компромисса, призванного защитить крупнейшие нефтяные компании мира.

По данным на середину сентября, в портфеле фонда находились акции 95 нефтегазовых компаний, на них приходилось 0,8% инвестиций. Правительство заявило, что фонд будет избавляться от них "постепенно с течением времени".

На конец 2018 года наиболее значительными были вложения фонда в акции ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum и CNOOC.

Общая стоимость активов норвежского госфонда на 2 октября превышает 9,66 трлн крон (1,06 трлн долларов). Ему принадлежат 1,4% всех акций в мире, он владеет пакетами акций более чем 9 тыс. компаний.

Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Microsoft, Apple, Amazon, Nestle, Alphabet (холдинговая компания Google) и Royal Dutch Shell.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.