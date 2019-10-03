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Нафтовий фонд Норвегії продасть акції на 6 мільярдів доларів

Четвер, 3 жовтня 2019, 15:05

Державний пенсійний фонд Норвегії (він же Нафтовий фонд), найбільший фонд національного добробуту в світі, отримав дозвіл уряду на продаж акцій виробників нафти і газу на суму 5,9 млрд доларів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Таку пропозицію фонд виніс ще в 2017 році, і вона шокувала ринки, відзначає агентство Bloomberg.

Тоді пропонувалося розпродати папери на 40 млрд доларів з метою зниження ризиків для Норвегії, пов'язаних з можливим падінням цін на нафту і природний газ.

У підсумку обсяг був скоректований у бік зниження в рамках політичного компромісу, покликаного захистити найбільші нафтові компанії світу.

За даними на середину вересня, в портфелі фонду перебували акції 95 нафтогазових компаній, на них припадало 0,8% інвестицій. Уряд заявив, що фонд буде позбавлятися від них поступово.

На кінець 2018 року найбільш значними були вкладення фонду в акції ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum і CNOOC.

Загальна вартість активів норвезького держфонду на 2 жовтня перевищує 9,66 трлн крон (1,06 трлн дол). Йому належать 1,4% всіх акцій в світі, він володіє пакетами акцій більш ніж 9 тис. компаній.

Найзначнішу частку в портфелі займають папери Microsoft, Apple, Amazon, Nestle, Alphabet (холдингова компанія Google) і Royal Dutch Shell.

Державний пенсійний фонд Норвегії був створений в 1990 році. На світових ринках держфонд працює через структуру Government Pension Fund Global. Фонд інвестує переважно за межами країни, щоб не підстьобувати інфляцію в Норвегії.

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Норвегія нафта

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