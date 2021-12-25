В правлении УЗ произошли изменения

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Кабинет Министров изменил состав правления АО "Укрзализныця".

Об этом говорится в постановлении №1368.

Согласно постановлению Кабмин прекратил полномочия члена правления Романа Черницкого в связи с истечением срока полномочий. Также правительство временно, на период до формирования нового правления, но не более чем до 31 марта 2021, постановило избрать и назначить с 1 января 2022 членами правления "УЗ" Павла Цубера и Евгения Шрамко.

Кроме того, Кабмин уполномочил госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Почтарева на подписание контракта с Александром Камышиным, а Камышина как главу компании - с членами правления.

Напоминаем:

17 декабря Временная следственная комиссия Верховной Рады решила обратиться в Кабинет Министров с просьбой не продлевать контракт с председателем правления "Укрзализныци" Александром Камышиным. Об этом ВСК отметила в своем письме премьер-министру Денису Шмигальу от 20 декабря.

Ранее Кабмин продлил контракт с Камышиным на период до формирования нового правления АО "УЗ" (по представлению нового состава наблюдательного совета), но не более чем до 31 декабря 2021 года.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление по его отставке – заявление удовлетворили, а его преемником стал экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова Александр Камышин.

Совет нацбезопасности выносил вопросы Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии к избранию председателя правления и формированию полноценных органов управления общества через критическое состояние предприятия.

По итогам 10 месяцев 2021 года "Укрзалізниця" получила 113,5 млн грн чистой прибыли.

Укрзализныця получила 12 миллиардов убытка в 2020 году.