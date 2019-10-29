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Таможня запустит онлайн-сервис для жалоб

Вторник, 29 октября 2019, 15:15

Государственная таможенная служба в ближайшие недели запустит электронный сервис для жалоб.

Об этом заявил глава ведомства Максим Нефьодов в ходе XVIII Форума финансовых директоров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы будем пробовать в ближайшее время запустить электронный модуль для жалоб. Он заработает в ближайшие недели", - сказал Нефьодов.

Нефьодов отметил, что большее количество жалоб относительно таможни сейчас поступает ему лично в социальных сетях.

"Большинство пишет мне в личные сообщения на Facebook", - сказал глава таможни.

Помимо этого, таможня планирует запустить автоматизированное определение и проверку стоимости бывших в употреблении автомобилей, чтобы позволить покупателю перед приобретением уточнить стоимость растаможивания. 

Этот сервис должен заработать до конца 2019 года.

"Мы не должны входить в Новый год со старыми проблемами", - прокомментировал Максим Нефьодов.

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Экономическая правда

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