Таможня запустит онлайн-сервис для жалоб
Государственная таможенная служба в ближайшие недели запустит электронный сервис для жалоб.
Об этом заявил глава ведомства Максим Нефьодов в ходе XVIII Форума финансовых директоров, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы будем пробовать в ближайшее время запустить электронный модуль для жалоб. Он заработает в ближайшие недели", - сказал Нефьодов.
Нефьодов отметил, что большее количество жалоб относительно таможни сейчас поступает ему лично в социальных сетях.
"Большинство пишет мне в личные сообщения на Facebook", - сказал глава таможни.
Помимо этого, таможня планирует запустить автоматизированное определение и проверку стоимости бывших в употреблении автомобилей, чтобы позволить покупателю перед приобретением уточнить стоимость растаможивания.
Этот сервис должен заработать до конца 2019 года.
"Мы не должны входить в Новый год со старыми проблемами", - прокомментировал Максим Нефьодов.
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Экономическая правда
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