Митниця запустить онлайн-сервіс для скарг
Державна митна служба в найближчі тижні запустить електронний сервіс для скарг.
Про це заявив глава відомства Максим Нефьодов в ході XVIII Форуму фінансових директорів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює в найближчі тижні", - сказав Нефьодов.
Нефьодов зазначив, що більша кількість скарг щодо митниці зараз надходить йому особисто в соціальних мережах.
"Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook", - сказав глава митниці.
Крім цього, митниця планує запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості вживаних автомобілів, щоб дозволити покупцеві перед придбанням уточнювати вартість розмитнення.
Цей сервіс має запрацювати до кінця 2019 року.
"Ми не маємо входити в Новий рік зі старими проблемами", - прокоментував Максим Нефьодов.
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Економічна правда
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