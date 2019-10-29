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Митниця запустить онлайн-сервіс для скарг

Вівторок, 29 жовтня 2019, 15:15

Державна митна служба в найближчі тижні запустить електронний сервіс для скарг.

Про це заявив глава відомства Максим Нефьодов в ході XVIII Форуму фінансових директорів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює в найближчі тижні", - сказав Нефьодов.

Нефьодов зазначив, що більша кількість скарг щодо митниці зараз надходить йому особисто в соціальних мережах.

"Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook", - сказав глава митниці.

Крім цього, митниця планує запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості вживаних автомобілів, щоб дозволити покупцеві перед придбанням уточнювати вартість розмитнення.

Цей сервіс має запрацювати до кінця 2019 року.

"Ми не маємо входити в Новий рік зі старими проблемами", - прокоментував Максим Нефьодов.

Рекомендуємо почитати: Експорт та імпорт за веб-посиланням: як Нефьодов планує "оцифрувати" митницю

Економічна правда

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