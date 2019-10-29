УЗ, Мининфраструктуры и ЕБРР подписали меморандум о подготовке компании к IPO

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и от Укрзализныци - глава правления Евгений Кравцов и член правления Иван Юрик - подписали меморандум по поводу сотрудничества по подготовке компании к первичному публичному размещению акций.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По словам главы правления компании Евгения Кравцова, Укрзализныця - первая государственная компания, которая готовится выйти на IPO от Украины.

"До сих пор украинские компании, которые осуществляли первичный выпуск акций на фондовых биржах, не обозначали себя эмитентами от Украины. Это был косвенный выпуск акций. Украинские компании выходили на IPO от Великобритании, Нидерландов, Канады и других стран. Укрзализныця во взаимодействии с акционером - правительством страны - планирует изменить status quo на рынке капитала", - подчеркнул Кравцов.

Он рассказал, что меморандум свидетельствует об общем понимании сторон о работе относительно трансформации АО "Укрзализныця" и подготовки общества к началу потенциальной процедуры IPO, а также о поддержке данной инициативы со стороны ЕБРР и МИУ.

"Этот финансовый механизм - продажа акций на фондовой бирже - позволит компании привлечь средства с рынка капитала на более выгодных условиях, чем, например, на условиях классического кредитования, а также откроет дополнительные возможности для качественной трансформации компании.

Инвестиции необходимы для реализации стратегических проектов, развития железнодорожной отрасли в целом. Ключевое преимущество выхода на IPO также в том, что повысится прозрачность самой компании, поскольку - это обязательное требование", - заявил председатель правления.

По его словам, подготовка и проведение IРО АО "Укрзализныця" ориентировочно продлится от 1 до 3 лет, в зависимости от скорости принятия и имплементации решений для законодательной базы транзакции.

"Продолжительность процесса связана с тем, что биржи выдвигают достаточно жесткие критерии листинга, а компания должна быть полностью готова к переходу в "публичный режим" и отвечать всем требованиям к прозрачности и понятности ведения бизнеса", - добавил Кравцов.

Глава правления УЗ отметил, что текущая потребность компании в капитальных инвестициях в следующие 5 лет составляет почти 6 млрд долл, которые, прежде всего, нужны на модернизацию и обновление подвижного состава - вагонов и локомотивов.

"В следующие 5 лет компания планирует самостоятельно сгенерировать около 2,2 млрд долл для инвестиционных целей. Дополнительно, до 2 млрд долл Укрзализныця может получить от международных финансовых институтов по текущим и новым кредитным договорам.

От возможного ИРО ожидается привлечь всего около 3 млрд долл, это около половины потребности АО "Укрзализныця" в капитальных инвестициях в течение следующих 5 лет", - заявил он.

Подготовка к выходу компании на IPO включает несколько этапов.

На первом этапе происходит выбор андеррайтера - инвестиционного банка, который будет выводить компанию на публичный рынок; выбор международной фондовой биржи для размещения акций; юридических советников для консультирования и юридического сопровождения; аудитора, который будет отвечать за качество финансовой информации и отчетности; консультанта по связям с общественностью и других, в зависимости от конкретных целей и условий размещения.

На втором этапе вырабатывается стратегия IРО и проходит структурирование сделки.

На третьем этапе начинается процедура Due Diligence - всесторонний анализ компании, ее финансового состояния и положения на рынке и проходит согласование будущей транзакции с регулятором и другими государственными институтами. Также на этом этапе формируется проспект эмиссии, осуществляется детальная оценка потенциальной сделки, а также определение особенностей маркетинговой компании.

На четвертом этапе проходит прайсинг транзакции по результатам road show, результатов due diligence, получение согласования регулятора, оценки состояния рыночной среды и конкретных целей компании. Прайсинг проходит прозрачно и рыночно - на международной фондовой бирже по результатам взаимодействия спроса и предложения широкого круга заинтересованных инвесторов.

На пятом этапе - сразу после начала торгов - андеррайтер осуществляет меры по стабилизации цены с целью получения наилучшего ценового предложения и избежания рыночных дисбалансов.

На последнем этапе проходит переход к обычной деятельности, когда мнение инвесторов, фактически цена компании - начинает базироваться не на обязательных данных относительно требований биржевого размещения, а на конкретных финансовых результатах компании, новостях о ее состоянии и результатах деятельности менеджмента.

Экономическая правда