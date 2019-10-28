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В Минэкономики ожидают 12 миллионов долларов переводов от заробитчан за 2019 год

Понедельник, 28 октября 2019, 16:20

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассчитывают, что объем денежных переводов от трудовых мигрантов по итогам 2019 года может достичь 12 миллиардов долларов.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития Сергей Николайчук в интервью "РБК-Украина".

По его словам, это важная часть платежного баланса страны.

"Это больше 11 миллиарпдов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть около 12 миллиардов.

Эти переводы от мигрантов является не только серьезным источником валютных поступлений в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем такого стремительного роста переводов от мигрантов", - подчеркнул Николайиук.

"Видим, что уже в этом году темпы миграции существенно замедлились. Поэтому в будущем ожидаем увеличения объема валюты из-за рубежа не за счет дополнительной миграции, а за счет роста номинальных доходов заробитчан", - добавил он.

Напомним:

По данным Кабинета министров Украины, с начала 2019 года из Украины выехало 1,5 миллиона украинцев.

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Минэкономики

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