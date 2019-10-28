У Мінекономіки очікують 12 мільярдів доларів переказів від заробітчан за 2019 рік

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розраховують, що обсяг грошових переказів від трудових мігрантів за підсумками 2019 року може сягнути 12 мільярдів доларів.

Про це заявив заступник міністра економічного розвитку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, це важлива частина платіжного балансу країни.

"Це більше 11 мільярдів доларів у минулому році. І не виключено, що в цьому році може бути близько 12 мільярдів.

Ці перекази від мігрантів є не тільки серйозним джерелом валютних надходжень у країну, а й істотно впливають на обмінний курс. Дані потоки стрімко зросли за останні п'ять років. У майбутньому вже не очікуємо такого стрімкого зростання переказів від мігрантів", - підкреслив Ніколайіук.

"Бачимо, що вже у цьому році темпи міграції суттєво сповільнилися. Тому у майбутньому очікуємо збільшення обсягу валюти з-за кордону не за рахунок додаткової міграції, а за рахунок зростання номінальних доходів заробітчан", - додав він.

Нагадаємо:

За даними Кабінету міністрів, від початку 2019 року з України виїхало 1,5 мільйона українців.