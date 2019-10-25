"Роттердам+": адвокаты ДТЭК просят закрыть дело

Сторона защиты по делу "Роттердам+" предоставила ходатайство о закрытии производства в связи с полученными выводами судебных экспертов, подтверждающими законность формулы и отсутствие экономического ущерба для потребителей электроэнергии.



Об этом сообщила адвокат группы "ДТЭК" Наталья Дригваль агентству "Интерфакс-Украина".

"При определении цены корректно включались такие факторы как: индекс АРI-2, стоимость транспортировки от портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты, стоимость транспортировки угля с судна на склады украинских портов, стоимость транспортировки угля железнодорожным транспортом по территории Украины", – сказала адвокат, ссылаясь на экспертизу.

По словам Дригваль, судебный эксперт также подтвердил, что НКРЭКУ утверждением "Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" в 2016 году обеспечила прозрачность механизма формирования цен на электроэнергию.

"Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли", – подчеркнула она на базе проведенной экспертизы.

Адвокат утверждает, что аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.

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Напомним:

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Дмитрию Вовку, который в 2014-2018 годах возглавлял НКРЭКУ, и Владимиру Бутовскому, который в это время был начальником отдела управления энергорынка Нацкомиссии, а также 2 сотрудникам ДТЭК.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

20 августа Соломенский суд отказал в аресте экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам+".

Экономическая правда