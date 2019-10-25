"Роттердам+": адвокати ДТЕК просять закрити справу

Сторона захисту у справі "Роттердам+" надала клопотання про закриття провадження у зв'язку з отриманими висновками судових експертів, що підтверджують законність формули та відсутність економічної шкоди для споживачів електроенергії.

Про це повідомила адвокат групи "ДТЕК" Наталія Дригваль агентству "Інтерфакс-Україна".

"Під час визначення ціни коректно включалися такі чинники, як індекс АРI-2, вартість транспортування від портів Амстердама, Роттердама, Антверпена до українських портів, вартість транспортування вугілля з судна на склади українських портів, вартість транспортування вугілля залізничним транспортом територією України", - сказала адвокат, посилаючись на експертизу.

За словами Дригваль, судовий експерт також підтвердив, що НКРЕКП затвердженням Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у 2016 році забезпечила прозорість механізму формування цін на електроенергію.

"Прийняття порядку не привело до зростання дохідності вуглевидобувних підприємств і ТЕС України вище за середній рівень вугільної та енергетичної галузі", - наголосила вона на базі проведеної експертизи.

Адвокат стверджує, що аналогічні результати отримали слідчі САП, проте їх не було включено в справу.

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Нагадаємо:

8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Дмитру Вовку, який у 2014-2018 роках очолював НКРЕКП, та Володимиру Бутовському, який у цей час був начальником відділу управління енергоринку Нацкомісії, а також двом співробітникам ДТЕК.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

20 серпня Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".

Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег. Він також додав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.

Економічна правда