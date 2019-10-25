Казахстан будет экспортировать в Украину через РФ 140 тысяч тонн угля каждый месяц

Казахстан на переговорах с Российской Федерацией установил объем транзита угля в Украину по территории РФ в размере 140 тысяч тонн в месяц.

Об этом сообщает inbusiness.kz с ссылкой на Министерство торговли и интеграции республики.

"Сегодня в результате проходящих переговоров между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию РФ казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тыс. тонн в месяц", – говорится в сообщении.

Ранее Минторговли Казахстана сообщило о том, что РФ утвердила объем транзита казахстанского угля в Украину на уровне 120 тыс. тонн в месяц

Тогда министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов заявлял, что предложенный размер не покрывает запроса казахстанских экспортеров угля в полном объеме.

По данным Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана (АГМП), с июля по сентябрь 2019 года казахстанскими угледобывающими компаниями были заявлены поставки в Украину через РФ в объеме 584,12 тыс. тонн, Минэкономразвития РФ было согласовано 233,5 тыс. тонн, отклонены заявки на 350,62 тыс. тонн.

Казахстан осуществляет экспортные перевозки угля в основном через территорию России, поскольку не имеет выхода к морю.