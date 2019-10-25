Казахстан експортуватиме в Україну через РФ 140 тисяч тонн вугілля щомісячно

Казахстан на перемовинах з Російською Федерацією встановив обсяг транзиту вугілля в Україну по території РФ в розмірі 140 тисяч тонн на місяць.

Про це повідомляє inbusiness.kz з посиланням на Міністерство торгівлі та інтеграції республіки

"Сьогодні в результаті переговорів між Республікою Казахстан і Російською Федерацією з питання транзиту казахстанського вугілля в Україну через територію РФ казахстанській стороні вдалося збільшити дозволений обсяг транзиту до 140 тис. тонн на місяць", – йдеться в повідомленні.

Раніше Мінторгівлі Казахстану повідомило про те, що РФ затвердила обсяг транзиту казахстанського вугілля в Україну на рівні 120 тис. тонн в місяць.

Тоді міністр торговлі і інтеграції Казахстану Бахит Султанов заявляв, що запропонований розмір не покриває запиту казахстанських експортерів вугілля в повному обсязі.

За даними Асоціації гірничодобувних і гірничо-металургійних підприємств Казахстану (АГМП), з липня по вересень 2019 року казахстанськими вугледобувними компаніями були заявлені постачання в Україну через РФ в обсязі 584,12 тис. тонн, Мінекономрозвитку РФ було погоджено 233,5 тис. тонн, відхилені заявки на 350,62 тис. тонн.

Казахстан здійснює експортні перевезення вугілля в основному через територію Росії, оскільки не має виходу до моря.