В Украине задержали хакера, который украл миллионы в финучреждениях США

В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений США из-за мошенничества.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "32-летнего иностранца подозревают в похищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений. Задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал".

Детали: Мужчину задержали в Киеве. Расследовать преступления хакера начали еще в 2010 году сотрудники ФБР и Службы расследования финпреступлений США. В 2019 году в Украину поступил запрос о помощи по розыску и задержанию злоумышленника.

Иностранца подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.