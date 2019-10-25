Все разделы
Укр / Рус

В Украине задержали хакера, который украл миллионы в финучреждениях США

Пятница, 25 октября 2019, 12:10

В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений США из-за мошенничества.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "32-летнего иностранца подозревают в похищении 6 млн  долларов со счетов американских финансовых учреждений. Задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал".

Детали: Мужчину задержали в Киеве. Расследовать преступления хакера начали еще в 2010 году сотрудники ФБР и Службы расследования финпреступлений США. В 2019 году в Украину поступил запрос о помощи по розыску и задержанию злоумышленника.

Иностранца подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

 

Полицейские задержали злоумышленника в одном из самых дорогих столичных отелей. Сейчас решается вопрос о выдаче задержанного США.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США хакеры

powered by lun.ua
Материалы по теме
Белый дом планирует восстановить торговые привилегии для Украины — СМИ 25 октября 2019, 10:05
Facebook будет отмечать фейковые новости перед выборами в США 22 октября 2019, 15:06
Суд в США отложил иск к Telegram и оставил запрет на запуск кибервалюты 20 октября 2019, 13:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!