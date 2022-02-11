Инфляция в США ускорилась до 40-летнего рекорда
Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5% в годовом исчислении, достигнув нового 40-летнего максимума.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные министерства труда.
В прошлый раз рост цен достиг рекордного уровня с 1982 года в декабре, когда инфляция достигла 7%.
Отмечается, что значительное влияние на показатель инфляции оказал рост цен на авто, мебель и бытовую технику, а также на другие товары длительного пользования.
При этом ускорение инфляции вызвано дисбалансом спроса и предложения на фоне пандемии.
Как отмечает издание, большинство экономистов ожидают, что рост цен ослабнет по мере адаптации бизнеса и нормализации спроса.
В то же время, добавляет газета, неясно, когда проблемы с поставками достаточно ослабеют, чтобы снизилось давление на цены.
Также издание отмечает удорожание мяса, яиц и цитрусовых, а также признаки ослабления роста цен на энергоносители.
После выхода данных об инфляции американские фондовые индексы упали, отмечает WSJ.
Индекс S&P 500 в начале торгов терял 1,2%, индекс Nasdaq Composite – 1,75%, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снижался на 0,6%.
А доходность 10-летних казначейских облигаций на короткое время превысила 2% впервые за 2,5 года. На пике она достигала 2,001%, но затем вернулась к показателю 1,986%.
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Экономическая правда
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