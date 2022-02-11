В Goldman Sachs прогнозируют семь повышений ставки ФРС до конца года

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Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что ФРС США повысит ставку 7 раз в течение этого года.

Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики считают, что регулятор будет увеличивать ставку на 0,25% на каждом заседании, чтобы сдержать рост цен.

Ранее в Goldman Sachs прогнозировали 5 повышений в этом году.

"Повысить ставку ФРС заставляют высокая инфляция и краткосрочные инфляционные ожидания, а также быстрый рост зарплат. Однако большинство представителей ФРС, говоривших о ставке, выступили против ее резкого повышения на заседании в марте", - говорится в аналитической записке.

В то же время, базовый сценарий экономистов Deutsche Bank предполагает повышение ставки в марте на 50 б. п. Они полагают, что ФРС будет продолжать агрессивные меры.

Они ожидают, что после повышения ставки на 50 б.п. регулятор будет поднимать ставку на 25 б. п. на каждом заседании этого года, кроме ноябрьского, в результате чего общее повышение ставки составит 175 б. п.

В конце января ФРС заявила, что повысит ставку при росте цен значительно выше 2% и сильном рынке труда. Последний американский регулятор повышал ставку в 2018 году.

Напомним:

Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5% в годовом исчислении, достигнув нового 40-летнего максимума.

Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Ранее сообщалось, что рынок ожидает повышения учетной ставки на следующем собрании в марте.

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Экономическая правда