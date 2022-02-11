ФРС США проведет внеплановое закрытое заседание: что рассмотрят

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Федеральная резервная система США 14 февраля проведет внеплановое закрытое заседание по ускоренной процедуре.

Об этом сообщается на сайте ФРС.

На заседании планируют рассмотреть и определить авансовые и учетные ставки, взимаемые федеральными резервными банками.

При этом вопрос о базовых ставках в повестке дня отсутствует.

Напомним:

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что ФРС США повысит ставку 7 раз в течение этого года.

Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5% в годовом исчислении, достигнув нового 40-летнего максимума.

Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Ранее сообщалось, что рынок ожидает повышения учетной ставки на следующем собрании в марте.

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Экономическая правда