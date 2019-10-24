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Менеджер ЕБРР может стать заместителем главы Минэкоенерго

Четверг, 24 октября 2019, 09:35

Ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР (по Украине, Польше, Кавказа) Сергей Масличенко претендует на должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом свидетельствуют данные в Едином госреестре деклараций, передает Finclub.

Согласно декларации Масличенко по 2018, он возглавляет общественную организацию "Украинский центр экономического и правового анализа"  и входит в совет директоров инвестфонда Green for Growth Fund (GGF), который предоставляет финансирование и техническую помощь развивающимся странам в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Как отмечается на сайте фонда, Масличенко - один из разработчиков программ USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility Программа финансирования альтернативной энергетики), FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change, Центр трансфера технологий и финансов в области изменения климата), IQ Energy.

Напомним:

Кабмин уже утвердил пять заместителей главы Минекоенерго. Первым заместителем стал Виталий Шубин, заместителем по вопросам европейской интеграции - Константин Чижик.

Заместителями министра также назначены Ирина Ставчук, Алексей Рябчин, Роман Абрамовский.

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ЕБРР Минэнерго

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