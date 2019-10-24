Менеджер ЄБРР може стати заступником глави Мінекоенерго
Асоційований директор департаменту енергоефективності та зміни клімату ЄБРР (по Україні, Польщі, Кавказу) Сергій Масличенко претендує на посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.
Про це свідчать дані в Єдиному держреєстрі декларацій, передає Finclub.
Згідно з декларацією Масліченка за 2018 рік, він очолює громадську організацію "Український центр економічного і правового аналізу" та входить до ради директорів інвестфонду Green for Growth Fund (GGF), який надає фінансування і технічну допомогу країнам, що розвиваються в сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.
Як зазначається на сайті фонду, Масліченко - один з розробників програм USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, Програма фінансування альтернативної енергетики), FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change, Центр трансферу технологій та фінансів в області зміни клімату), IQ Energy.
Нагадаємо:
Кабмін вже затвердив п'ять заступників голови Мінекоенерго. Першим заступником став Віталій Шубін, заступником з питань європейської інтеграції - Костянтин Чижик.
Заступниками міністра також призначені Ірина Ставчук, Олексій Рябчин, Роман Абрамовський.
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