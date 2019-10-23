Арабские владельцы агрохолдинга "Мрия" подыскивают зерновой терминал на Черном море

Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания (SALIC) проводит комплексную проверку нескольких проектов в Черноморском регионе, где она планирует приобрести зерновой терминал.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Reuters.

"Это входит в наш мандат - придавать значение логистике... Поэтому мы рассматриваем присутствие SALIC на той стороне в форме поглощения или покупки зернового терминала на Черном море", - сказал управляющий директор компании Халед аль-Абуди.

В то же время Халед аль-Абуди отметил, что пока еще рано называть конкретные проекты или локации, которые привлекли внимание компании.

Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания, была создана в 2011 году для обеспечения поставок продовольствия в Саудовскую Аравию, крупнейшего в мире экспортера нефти, за счет массового производства и иностранных инвестиций.



Напомним:



В 2018 году, саудовская компания SALIC купила украинский агрохолдинг "Мрия"за 242 миллионов долларов.

Тогда земельный банк "Мрии" вырос до 210 тыс. га - к ее активам добавились 45 тыс. га, принадлежащих украинской Continental Farmers, которой также владеет SALIC.

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