Арабські власники агрохолдингу "Мрія" підшукують зерновий термінал на Чорному морі

Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC) проводить комплексну перевірку декількох проектів в Чорноморському регіоні, де вона планує придбати зерновий термінал.



Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Reuters.

"Це входить в наш мандат - надавати значення логістики ... Тому ми розглядаємо присутність SALIC на тому боці в формі поглинання або покупки зернового терміналу на Чорному морі", - сказав керуючий директор компанії Халед аль-Абуді.

У той же час Халед аль-Абуді зазначив, що поки що рано називати конкретні проекти або локації, які привернули увагу компанії.

Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія, була створена в 2011 році для забезпечення поставок продовольства в Саудівську Аравію, найбільшого в світі експортера нафти, за рахунок масового виробництва і закордонних інвестицій.



Нагадаємо:

В 2018 році саудівська компанія SALIC купила український агрохолдинг "Мрія" за 242 мільйони доларів.

Тоді земельний банк "Мрії" виріс до 210 тис. га - до її активів додалися 45 тис. га, які належать українській Continental Farmers, якою також володіє SALIC.

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