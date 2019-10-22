Херсонский морпорт передадут в концессию на 30 лет

Херсонский морской торговый порт передадут во временное пользование бизнесу на 30 лет.



Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

"Херсонский морской торговый порт передадут в концессию на 30 лет. За это время ожидается привлечение инвестиций частного партнера в размере 1,4 миллиарда гривень", - говорится в видео, которое опубликовал Гусев.

Отмечается, что благодаря увеличению мощности и эффективности предприятия, в бюджеты различных уровней будет поступать около 300 млн грн налогов. Эти деньги будут поступать в бюджеты всех уровней, и могут быть использованы на развитие местной инфраструктуры.Также 500 херсонцев смогут получить рабочие места.



Как сообщается, после завершения действия соглашения концессионер передаст все активы, даже новосозданные, в собственность государства.

Как отметил председатель ОГА, до 6 декабря частные инвесторы могут подать свои предложения - тендерное объявление концессионного проекта Министерство инфраструктуры обнародовало 8 октября.

Напоминаем:

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1046 о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению госимуществом.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу объектов государственной собственности - дорог, аэропортов, вокзалов, портов - во временное пользование частным предприятиям.



Экономическая правда