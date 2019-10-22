Херсонський морпорт передадуть в концесію на 30 років

Херсонський морський торговельний порт передадуть у тимчасове користування бізнесу на 30 років.



Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв на своїй сторінці в Facebook .

"Херсонський морський торговельний порт передадуть у концесію на 30 років. За цей час очікується залучення інвестицій приватного партнера у розмірі 1,4 мільярда гривень", - йдеться у відео, яке опублікував Гусєв.

Зазначається, що завдяки збільшенню потужності та ефективності підприємства до бюджетів різних рівнів буде надходити близько 300 млн грн податків. Ці гроші надходитимуть до бюджетів всіх рівнів, і можуть бути використані на розвиток місцевої інфраструктури. Також 500 херсонців зможуть отримати робочі місця.

Як повідомляється, після завершення дії угоди концесіонер передасть всі активи, навіть новостворені, у власність держави.

Як зазначив голова ОДА, до 6 грудня приватні інвестори можуть подати свої пропозиції - тендерне оголошення концесійного проекту Міністерство інфраструктури оприлюднило 8 жовтня.

Нагадуємо:

3 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1046 про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління держмайном.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, яка передбачає передавання об'єктів державної власності — доріг, аеропортів, вокзалів, портів — у тимчасове користування приватним підприємствам.

Економічна правда