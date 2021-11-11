В Мининфраструктуры планируют передать порт "Херсон" в концессию до конца года

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В Мининфраструктуре планируют завершить процесс передачи концессионеру имущественного комплекса морского торгового порта "Херсон" до конца этого года.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил замминистра Юрий Васьков.

По его словам, несмотря на изменение состава соучредителей юридического лица-концессионера (выбыл один из трех партнеров), финальное подписание актов, приема-передачи, как и планировалось, состоится до конца декабря.

"Концессия морского порта "Херсон" - пилотный проект. В переходный период обнаружилось несовершенство концессионного законодательства.

Сейчас чтобы концессия состоялась, проблемные моменты решаются совместно с другими органами власти путем принятия подзаконных актов. Также были некоторые задержки с оформлением земли, но это касается компетенции местных общин", - сказал Васьков.

По его словам, параллельно финализации концессионного процесса Мининфраструктуры готовит предложения по оптимизации концессионного законодательства, это позволит избежать аналогичных ситуаций с процессом передачи объектов концессионерам в будущем.

"На прошлой неделе мы получили решение правительства, которое решит проблему переоформления разрешений на добычу песка, а это - ключевой вопрос для Херсонского порта. По еще одному проекту - концессии порта "Ольвия" - подписание финальных документов состоится 1-2 декабря", - сообщил замминистра.

Ранее соинвестор компании "Рисоил-Херсон", победившей в конкурсе на реализацию проекта, Джемал Инаишвили вышел из проекта. По его словам, основной причиной такого решения было затягивание процесса передачи порта концессионеру.

В августе 2021 года совладелец группы компаний Risoil S.A. Шота Хаджишвили также сообщил о выходе из проекта концессии государственного имущества в морпорте "Херсон".

Напомним:

"Укрспецэкспорт" 22 декабря заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией концессионера QTerminals W.L.L., что детализирует сотрудничество в течение концессионного проекта.

20 августа в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций.

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.