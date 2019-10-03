Рада приняла закон о концессии

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1046 о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению госимуществом.

Документ поддержали 257 народных депутатов.

Законопроект представила заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

Проект нормирует вопрос концессии, которые сейчас регулируются четырьмя различными законами, противоречащими друг другу. Предлагается предоставление неденежной государственной поддержки инвесторам, предполагается конкурсный отбор концессионера, что должно улучшить их качество.

В целом при подготовке законопроекта ко второму чтению было предложено 158 правок и предложений из которых 100 учтено.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов (морские и речные порты, дороги, аэропорты).

Отметим, что президент Владимир Зеленский определил проект закона как неотложный и поручил принять его до 1 октября.

Напомним:

В первом чтении законопроект был принят 13 сентября.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу объектов государственной собственности - дорог, аэропортов, вокзалов, портов - во временное пользование частным предприятиям.

Действующий закон о концессиях был принят в 1999 году и его совершенство довольно сомнительно: за 29 лет в стране не был реализован ни один масштабный проект на условиях концессии, тогда как в ЕС успели построить более 50 тыс км дорог.

В апреле 2018 года предыдущий парламент взялся за эту инициативу, однако дальше первого чтения законопроект не прошел.

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Экономическая правда