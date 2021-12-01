Первая концессия на 3 миллиарда: порт "Ольвия" передали катарцам

мининфраструктуры

Имущество порта Ольвия 1 декабря передали в концессию катарской QTerminals Olvia, инвестиции оценивают в 3,4 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в Facebook.

Так, на 35 лет в концессию QTerminals Olvia передали имущество ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и имущество Администрации морских портов.

"Сегодня мы привлекаем в порт Ольвия гарантированные инвестиции в размере 3,4 млрд грн. Почти половина этих средств будет направлена на строительство порта уже в ближайшие 3,5 года", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Согласно соглашению, в течение шести лет концессор должен сохранить рабочие места для работников предприятия. Также есть требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан.

Кроме того, за счет QTerminals планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе в Николаеве. Инвестиции оценивают в 80 млн. грн.

QTerminals Olvia начнет управлять портовыми активами, переданными в концессию, со 2 декабря 2021 года.

Напоминаем:

Администрация морпортов Украины рассчитывает завершить передачу в концессию Херсонского морского порта и СМП Ольвия в декабре этого года.

"Укрспецэкспорт" 22 декабря заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией концессионера QTerminals W.L.L., детализирующей сотрудничество на протяжении концессионного проекта.

20 августа 2020 в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Всего за 35 лет концессии будет привлечено до 17,3 млрд. грн. инвестиций.

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн. грн.

Экономическая правда