Херсонский морской порт передали в концессию

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Министерство инфраструктуры, "Администрация морских портов, "Рисоил-Херсон" и "Херсонский порт" 23 декабря подписали акты о передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт" на 30 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что общая сумма инвестиций в порт - 320 млн грн. Компания-концессионер планирует провести модернизацию и реконструкцию оборудования, механизацию складов, установку дополнительных силосов. Для этого уже утвержден план-график осуществления инвестиций и разработаны технические проекты.

"Херсонский порт будет модернизирован, что значительно повысит его эффективность. Речь идет о по крайней мере 216 млн грн инвестиций в порт в ближайшие 3,5 года и по меньшей мере 18 млн грн для инфраструктуры Херсона. В частности, в планах – софинансирование капремонта дорог на пути в порт и новой площадки для грузовиков вне пределов города.

Капитальные инвестиции помогут реализовать потенциал для развития перевозок по внутренним водным путям, ведь порт находится в дельте Днепра. Одно из условий концессионного договора – увеличение до 80% доли грузов, направляющихся в порт внутренним водным и железнодорожным транспортом", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По условиям концессионного договора концессионер обязуется:

ежегодно платить концессионный платеж в размере по меньшей мере 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода; в течение первых трех с половиной лет с даты окончания переходного периода инвестировать в объект по меньшей мере 216 млн грн, а в течение первых 10 лет – еще дополнительно по меньшей мере 62 млн грн; обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн; обеспечить непрерывную деятельность порта; перевести всех работников Херсонского морского порта и часть работников АМПУ, не допуская их увольнения в течение 10 лет; не допускать снижения заработной платы работников в течение первых 3-х лет с момента принятия их концессионером на работу, повышая уровень выплат в соответствии с законодательством; выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды. Учредителями ООО "Херсонский порт" опосредованно выступают компании групп Risoil и Georgian Industrial Group. Договор о передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт" был подписан в июне 2020 года.

Экономическая правда