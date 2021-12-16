Мариуполь будут отапливать отработанным промышленным теплом

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Администрация города Мариуполя подписала соглашение о внедрении первого проекта развития централизованного теплоснабжения с использованием отработанного тепла от металлургического комбината "Азовсталь".

Проект будет реализовываться в рамках Шведско-украинской программы поддержки централизованного теплоснабжения под руководством Нефко и будет финансироваться совместно с правительством Швеции, говорится в официальном пресс-релизе.

"Модернизация системы централизованного теплоснабжения Мариуполя на основе опыта стран Скандинавии станет первым проектом такого типа в Украине и обеспечит более 250 тыс. жителей юго-востока страны экологическим, энергоэффективным и надежным отоплением, а также круглогодичным снабжением горячей водой", - говорится в сообщении.

Инновацией для системы централизованного теплоснабжения станет снабжение отработанного тепла от металлургического комбината "Азовсталь" местному коммунальному предприятию "Мариупольтеплосеть", которое будет использоваться для обеспечения жителей города теплом и горячей водой без необходимости использования дополнительного топлива.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения обеспечивает теплом около 130 тыс. потребителей, более 1800 жилых домов и 200 общественных зданий города.

Проект предусматривает инвестиции в несколько ключевых задач: объединение трех сетей централизованного теплоснабжения, утилизацию отработанного тепла металлургического комбината "Азовсталь", установку конденсатора дымовых газов на одной котельной, монтаж нового энергоэффективного оборудования для улучшения работы котельной, а также установку новых индивидуальных тепловых подстанций.

Реализация проекта позволит снизить потребление тепла и газа, а также общие теплопотери. Первые результаты ожидаются в течение отопительного сезона 2023-2024 годов.

Кроме того, проект будет оказывать значительное влияние на экологию и климат: его внедрение позволит уменьшить выбросы CO2 минимум на 16 800 тонн в год, что эквивалентно годовым выбросам 7 тысяч легковых автомобилей.

Общая сумма инвестиций в проект составляет 7,1 млн. евро, из них 5 млн. евро – кредитное финансирование от Нефко, 1,5 млн. евро – грантовое финансирование от Швеции и 650 тысяч евро – финансирование за счет вклада Мариуполя.

Экономическая правда