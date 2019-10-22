Нацбанк передал в СБУ данные о подозрительных операциях клиентов на 17 миллиардов

Национальный банк за 3 квартал 2019 года передал СБУ данные о сомнительных операциях в 17 банках и 2 небанковских финучреждений на общую сумму более 17 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"По результатам проверок по финансовому мониторингу отправлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финучреждений.

Речь идет о финансовых операциях на сумму более 16,8 млрд гривен и 98 млн долларов.

По результатам валютного надзора Нацбанк сообщил правоохранителям о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, 873,3 млн долларов, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

"Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения", - пояснили в НБУ.

Напомним, во втором квартале Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

Экономическая правда